시세섹션
통화 / NPB
주식로 돌아가기

NPB

18.49 USD 0.03 (0.16%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NPB 환율이 오늘 -0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.04이고 고가는 18.86이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
18.04 18.86
년간 변동
11.43 18.86
이전 종가
18.52
시가
18.54
Bid
18.49
Ask
18.79
저가
18.04
고가
18.86
볼륨
339
일일 변동
-0.16%
월 변동
4.88%
6개월 변동
27.34%
년간 변동율
26.64%
20 9월, 토요일