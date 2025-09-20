CotationsSections
Devises / NPB
Retour à Actions

NPB

18.49 USD 0.03 (0.16%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NPB a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.04 et à un maximum de 18.86.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
18.04 18.86
Range Annuel
11.43 18.86
Clôture Précédente
18.52
Ouverture
18.54
Bid
18.49
Ask
18.79
Plus Bas
18.04
Plus Haut
18.86
Volume
339
Changement quotidien
-0.16%
Changement Mensuel
4.88%
Changement à 6 Mois
27.34%
Changement Annuel
26.64%
20 septembre, samedi