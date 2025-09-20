QuotazioniSezioni
Valute / NPB
Tornare a Azioni

NPB

18.49 USD 0.03 (0.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NPB ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.04 e ad un massimo di 18.86.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
18.04 18.86
Intervallo Annuale
11.43 18.86
Chiusura Precedente
18.52
Apertura
18.54
Bid
18.49
Ask
18.79
Minimo
18.04
Massimo
18.86
Volume
339
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
4.88%
Variazione Semestrale
27.34%
Variazione Annuale
26.64%
20 settembre, sabato