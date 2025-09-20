Valute / NPB
NPB
18.49 USD 0.03 (0.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NPB ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.04 e ad un massimo di 18.86.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.04 18.86
Intervallo Annuale
11.43 18.86
- Chiusura Precedente
- 18.52
- Apertura
- 18.54
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Minimo
- 18.04
- Massimo
- 18.86
- Volume
- 339
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 4.88%
- Variazione Semestrale
- 27.34%
- Variazione Annuale
- 26.64%
20 settembre, sabato