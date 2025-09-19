KurseKategorien
Währungen / NAKAW
NAKAW

15.3000 USD 1.1000 (7.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NAKAW hat sich für heute um 7.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.5000 bis zu einem Hoch von 16.8500 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
8.5000 16.8500
Jahresspanne
5.9350 23.8400
Vorheriger Schlusskurs
14.2000
Eröffnung
8.5000
Bid
15.3000
Ask
15.3030
Tief
8.5000
Hoch
16.8500
Volumen
110
Tagesänderung
7.75%
Monatsänderung
53.61%
6-Monatsänderung
-8.77%
Jahresänderung
-8.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K