Währungen / NAKAW
NAKAW
15.3000 USD 1.1000 (7.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAKAW hat sich für heute um 7.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.5000 bis zu einem Hoch von 16.8500 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.5000 16.8500
Jahresspanne
5.9350 23.8400
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.2000
- Eröffnung
- 8.5000
- Bid
- 15.3000
- Ask
- 15.3030
- Tief
- 8.5000
- Hoch
- 16.8500
- Volumen
- 110
- Tagesänderung
- 7.75%
- Monatsänderung
- 53.61%
- 6-Monatsänderung
- -8.77%
- Jahresänderung
- -8.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K