NAKAW

15.3000 USD 1.1000 (7.75%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NAKAW a changé de 7.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.5000 et à un maximum de 16.8500.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
8.5000 16.8500
Range Annuel
5.9350 23.8400
Clôture Précédente
14.2000
Ouverture
8.5000
Bid
15.3000
Ask
15.3030
Plus Bas
8.5000
Plus Haut
16.8500
Volume
110
Changement quotidien
7.75%
Changement Mensuel
53.61%
Changement à 6 Mois
-8.77%
Changement Annuel
-8.77%
20 septembre, samedi