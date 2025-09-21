QuotazioniSezioni
NAKAW

15.3000 USD 1.1000 (7.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NAKAW ha avuto una variazione del 7.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.5000 e ad un massimo di 16.8500.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.5000 16.8500
Intervallo Annuale
5.9350 23.8400
Chiusura Precedente
14.2000
Apertura
8.5000
Bid
15.3000
Ask
15.3030
Minimo
8.5000
Massimo
16.8500
Volume
110
Variazione giornaliera
7.75%
Variazione Mensile
53.61%
Variazione Semestrale
-8.77%
Variazione Annuale
-8.77%
21 settembre, domenica