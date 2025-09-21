Valute / NAKAW
NAKAW
15.3000 USD 1.1000 (7.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAKAW ha avuto una variazione del 7.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.5000 e ad un massimo di 16.8500.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.5000 16.8500
Intervallo Annuale
5.9350 23.8400
- Chiusura Precedente
- 14.2000
- Apertura
- 8.5000
- Bid
- 15.3000
- Ask
- 15.3030
- Minimo
- 8.5000
- Massimo
- 16.8500
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- 7.75%
- Variazione Mensile
- 53.61%
- Variazione Semestrale
- -8.77%
- Variazione Annuale
- -8.77%
21 settembre, domenica