Währungen / MSIF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MSIF
14.14 USD 0.18 (1.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSIF hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.00 bis zu einem Hoch von 14.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.00 14.16
Jahresspanne
13.70 18.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.96
- Eröffnung
- 14.05
- Bid
- 14.14
- Ask
- 14.44
- Tief
- 14.00
- Hoch
- 14.16
- Volumen
- 241
- Tagesänderung
- 1.29%
- Monatsänderung
- 0.35%
- 6-Monatsänderung
- -13.94%
- Jahresänderung
- -8.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K