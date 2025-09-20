CotationsSections
MSIF
MSIF

14.19 USD 0.05 (0.35%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MSIF a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.08 et à un maximum de 14.28.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
14.08 14.28
Range Annuel
13.70 18.09
Clôture Précédente
14.14
Ouverture
14.15
Bid
14.19
Ask
14.49
Plus Bas
14.08
Plus Haut
14.28
Volume
144
Changement quotidien
0.35%
Changement Mensuel
0.71%
Changement à 6 Mois
-13.63%
Changement Annuel
-8.16%
20 septembre, samedi