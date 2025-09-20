Valute / MSIF
MSIF
14.19 USD 0.05 (0.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSIF ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.08 e ad un massimo di 14.28.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.08 14.28
Intervallo Annuale
13.70 18.09
- Chiusura Precedente
- 14.14
- Apertura
- 14.15
- Bid
- 14.19
- Ask
- 14.49
- Minimo
- 14.08
- Massimo
- 14.28
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- 0.35%
- Variazione Mensile
- 0.71%
- Variazione Semestrale
- -13.63%
- Variazione Annuale
- -8.16%
20 settembre, sabato