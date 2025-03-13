Währungen / MAPSW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MAPSW: WM Technology Inc - Warrants
0.0231 USD 0.0002 (0.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAPSW hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0224 bis zu einem Hoch von 0.0238 gehandelt.
Verfolgen Sie die WM Technology Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0224 0.0238
Jahresspanne
0.0072 0.0897
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0233
- Eröffnung
- 0.0238
- Bid
- 0.0231
- Ask
- 0.0261
- Tief
- 0.0224
- Hoch
- 0.0238
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- -41.52%
- 6-Monatsänderung
- -9.06%
- Jahresänderung
- 14.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K