MAPSW: WM Technology Inc - Warrants

0.0231 USD 0.0002 (0.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAPSW hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0224 bis zu einem Hoch von 0.0238 gehandelt.

Verfolgen Sie die WM Technology Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0224 0.0238
Jahresspanne
0.0072 0.0897
Vorheriger Schlusskurs
0.0233
Eröffnung
0.0238
Bid
0.0231
Ask
0.0261
Tief
0.0224
Hoch
0.0238
Volumen
4
Tagesänderung
-0.86%
Monatsänderung
-41.52%
6-Monatsänderung
-9.06%
Jahresänderung
14.93%
