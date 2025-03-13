CotationsSections
MAPSW: WM Technology Inc - Warrants

0.0231 USD 0.0002 (0.86%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MAPSW a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0224 et à un maximum de 0.0238.

Suivez la dynamique WM Technology Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0224 0.0238
Range Annuel
0.0072 0.0897
Clôture Précédente
0.0233
Ouverture
0.0238
Bid
0.0231
Ask
0.0261
Plus Bas
0.0224
Plus Haut
0.0238
Volume
4
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
-41.52%
Changement à 6 Mois
-9.06%
Changement Annuel
14.93%
20 septembre, samedi