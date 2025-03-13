QuotazioniSezioni
Valute / MAPSW
Tornare a Azioni

MAPSW: WM Technology Inc - Warrants

0.0231 USD 0.0002 (0.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAPSW ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0224 e ad un massimo di 0.0238.

Segui le dinamiche di WM Technology Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAPSW News

Intervallo Giornaliero
0.0224 0.0238
Intervallo Annuale
0.0072 0.0897
Chiusura Precedente
0.0233
Apertura
0.0238
Bid
0.0231
Ask
0.0261
Minimo
0.0224
Massimo
0.0238
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.86%
Variazione Mensile
-41.52%
Variazione Semestrale
-9.06%
Variazione Annuale
14.93%
21 settembre, domenica