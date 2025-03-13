Valute / MAPSW
MAPSW: WM Technology Inc - Warrants
0.0231 USD 0.0002 (0.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAPSW ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0224 e ad un massimo di 0.0238.
Segui le dinamiche di WM Technology Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0224 0.0238
Intervallo Annuale
0.0072 0.0897
- Chiusura Precedente
- 0.0233
- Apertura
- 0.0238
- Bid
- 0.0231
- Ask
- 0.0261
- Minimo
- 0.0224
- Massimo
- 0.0238
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- -41.52%
- Variazione Semestrale
- -9.06%
- Variazione Annuale
- 14.93%
21 settembre, domenica