Währungen / LANDM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LANDM: Gladstone Land Corporation - 5.00% Series D Cumulative Term Pre
24.97 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LANDM hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.93 bis zu einem Hoch von 24.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Land Corporation - 5.00% Series D Cumulative Term Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LANDM News
- 3 REITs To Buy The Dip In
- Important Warning To REIT Investors
- Gladstone Land Corporation: Severely Mispriced Farmland REIT (NASDAQ:LAND)
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 11): Gladstone Land Corporation (NASDAQ:LAND)
- Gladstone Land: I'm Not Comfortable Investing In This Farmland REIT
- Gladstone Land: Should You Buy U.S. Farmland As Dividend Coverage Dips? (NASDAQ:LAND)
- Buy The Dip: 6%-Yielding Inflation Hedges Getting Way Too Cheap
- 8-11% Yields For Stress-Free Retirement Dividend Income
- Baby Bonds, Preferreds, And Helping Investors Afford Retirement
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Land: Unpacking A Farmland REIT Business Model
- Gladstone Land: You Shouldn't Get 7.5% Yield On Preferreds, Yet Here We Are (LAND)
- Why I Don't Invest In REIT ETFs
- Bad Vibes, Positive Results
- Gladstone Land Corporation (LAND) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
24.93 24.97
Jahresspanne
24.35 25.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.93
- Eröffnung
- 24.95
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Tief
- 24.93
- Hoch
- 24.97
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 0.32%
- Jahresänderung
- 1.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K