EBMT: Eagle Bancorp Montana Inc
17.46 USD 0.23 (1.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EBMT hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.46 bis zu einem Hoch von 17.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eagle Bancorp Montana Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EBMT News
Tagesspanne
17.46 17.80
Jahresspanne
14.35 18.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.69
- Eröffnung
- 17.70
- Bid
- 17.46
- Ask
- 17.76
- Tief
- 17.46
- Hoch
- 17.80
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- 0.75%
- 6-Monatsänderung
- 4.24%
- Jahresänderung
- 10.37%
