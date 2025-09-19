Währungen / DATSW
DATSW: DatChat Inc - Series A Warrant
0.1759 USD 0.0241 (12.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DATSW hat sich für heute um -12.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1470 bis zu einem Hoch von 0.2001 gehandelt.
Verfolgen Sie die DatChat Inc - Series A Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1470 0.2001
Jahresspanne
0.0263 0.8746
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2000
- Eröffnung
- 0.2001
- Bid
- 0.1759
- Ask
- 0.1789
- Tief
- 0.1470
- Hoch
- 0.2001
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -12.05%
- Monatsänderung
- -12.96%
- 6-Monatsänderung
- -52.33%
- Jahresänderung
- 146.01%
