KurseKategorien
Währungen / DATSW
Zurück zum Aktien

DATSW: DatChat Inc - Series A Warrant

0.1759 USD 0.0241 (12.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DATSW hat sich für heute um -12.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1470 bis zu einem Hoch von 0.2001 gehandelt.

Verfolgen Sie die DatChat Inc - Series A Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.1470 0.2001
Jahresspanne
0.0263 0.8746
Vorheriger Schlusskurs
0.2000
Eröffnung
0.2001
Bid
0.1759
Ask
0.1789
Tief
0.1470
Hoch
0.2001
Volumen
8
Tagesänderung
-12.05%
Monatsänderung
-12.96%
6-Monatsänderung
-52.33%
Jahresänderung
146.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K