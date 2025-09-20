시세섹션
통화 / DATSW
주식로 돌아가기

DATSW: DatChat Inc - Series A Warrant

0.1759 USD 0.0241 (12.05%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DATSW 환율이 오늘 -12.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1470이고 고가는 0.2001이었습니다.

DatChat Inc - Series A Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.1470 0.2001
년간 변동
0.0263 0.8746
이전 종가
0.2000
시가
0.2001
Bid
0.1759
Ask
0.1789
저가
0.1470
고가
0.2001
볼륨
8
일일 변동
-12.05%
월 변동
-12.96%
6개월 변동
-52.33%
년간 변동율
146.01%
20 9월, 토요일