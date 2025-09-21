QuotazioniSezioni
DATSW: DatChat Inc - Series A Warrant

0.1759 USD 0.0241 (12.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DATSW ha avuto una variazione del -12.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1470 e ad un massimo di 0.2001.

Segui le dinamiche di DatChat Inc - Series A Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.1470 0.2001
Intervallo Annuale
0.0263 0.8746
Chiusura Precedente
0.2000
Apertura
0.2001
Bid
0.1759
Ask
0.1789
Minimo
0.1470
Massimo
0.2001
Volume
8
Variazione giornaliera
-12.05%
Variazione Mensile
-12.96%
Variazione Semestrale
-52.33%
Variazione Annuale
146.01%
21 settembre, domenica