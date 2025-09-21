Valute / DATSW
DATSW: DatChat Inc - Series A Warrant
0.1759 USD 0.0241 (12.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DATSW ha avuto una variazione del -12.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1470 e ad un massimo di 0.2001.
Segui le dinamiche di DatChat Inc - Series A Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.1470 0.2001
Intervallo Annuale
0.0263 0.8746
- Chiusura Precedente
- 0.2000
- Apertura
- 0.2001
- Bid
- 0.1759
- Ask
- 0.1789
- Minimo
- 0.1470
- Massimo
- 0.2001
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -12.05%
- Variazione Mensile
- -12.96%
- Variazione Semestrale
- -52.33%
- Variazione Annuale
- 146.01%
21 settembre, domenica