COEPW: Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants
0.0222 USD 0.0005 (2.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COEPW hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0219 bis zu einem Hoch von 0.0279 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0219 0.0279
Jahresspanne
0.0042 0.0599
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0217
- Eröffnung
- 0.0219
- Bid
- 0.0222
- Ask
- 0.0252
- Tief
- 0.0219
- Hoch
- 0.0279
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 2.30%
- Monatsänderung
- -12.60%
- 6-Monatsänderung
- 115.53%
- Jahresänderung
- 48.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K