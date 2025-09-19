KurseKategorien
COEPW
COEPW: Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0222 USD 0.0005 (2.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COEPW hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0219 bis zu einem Hoch von 0.0279 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0219 0.0279
Jahresspanne
0.0042 0.0599
Vorheriger Schlusskurs
0.0217
Eröffnung
0.0219
Bid
0.0222
Ask
0.0252
Tief
0.0219
Hoch
0.0279
Volumen
18
Tagesänderung
2.30%
Monatsänderung
-12.60%
6-Monatsänderung
115.53%
Jahresänderung
48.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K