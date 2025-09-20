CotationsSections
COEPW: Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0260 USD 0.0043 (19.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COEPW a changé de 19.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0219 et à un maximum de 0.0279.

Suivez la dynamique Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0219 0.0279
Range Annuel
0.0042 0.0599
Clôture Précédente
0.0217
Ouverture
0.0219
Bid
0.0260
Ask
0.0290
Plus Bas
0.0219
Plus Haut
0.0279
Volume
19
Changement quotidien
19.82%
Changement Mensuel
2.36%
Changement à 6 Mois
152.43%
Changement Annuel
73.33%
20 septembre, samedi