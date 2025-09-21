QuotazioniSezioni
COEPW: Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0260 USD 0.0043 (19.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COEPW ha avuto una variazione del 19.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0219 e ad un massimo di 0.0279.

Segui le dinamiche di Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0219 0.0279
Intervallo Annuale
0.0042 0.0599
Chiusura Precedente
0.0217
Apertura
0.0219
Bid
0.0260
Ask
0.0290
Minimo
0.0219
Massimo
0.0279
Volume
19
Variazione giornaliera
19.82%
Variazione Mensile
2.36%
Variazione Semestrale
152.43%
Variazione Annuale
73.33%
21 settembre, domenica