Valute / COEPW
COEPW: Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants
0.0260 USD 0.0043 (19.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COEPW ha avuto una variazione del 19.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0219 e ad un massimo di 0.0279.
Segui le dinamiche di Coeptis Therapeutics Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0219 0.0279
Intervallo Annuale
0.0042 0.0599
- Chiusura Precedente
- 0.0217
- Apertura
- 0.0219
- Bid
- 0.0260
- Ask
- 0.0290
- Minimo
- 0.0219
- Massimo
- 0.0279
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 19.82%
- Variazione Mensile
- 2.36%
- Variazione Semestrale
- 152.43%
- Variazione Annuale
- 73.33%
21 settembre, domenica