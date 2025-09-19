Währungen / CLNNW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CLNNW: Clene Inc - Warrant
0.0298 USD 0.0036 (13.74%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLNNW hat sich für heute um 13.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0266 bis zu einem Hoch von 0.0299 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clene Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0266 0.0299
Jahresspanne
0.0202 0.0550
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0262
- Eröffnung
- 0.0299
- Bid
- 0.0298
- Ask
- 0.0328
- Tief
- 0.0266
- Hoch
- 0.0299
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 13.74%
- Monatsänderung
- 6.05%
- 6-Monatsänderung
- -8.31%
- Jahresänderung
- -45.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K