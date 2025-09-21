QuotazioniSezioni
CLNNW: Clene Inc - Warrant

0.0296 USD 0.0002 (0.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLNNW ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0220 e ad un massimo di 0.0296.

Segui le dinamiche di Clene Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0220 0.0296
Intervallo Annuale
0.0202 0.0550
Chiusura Precedente
0.0298
Apertura
0.0220
Bid
0.0296
Ask
0.0326
Minimo
0.0220
Massimo
0.0296
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.67%
Variazione Mensile
5.34%
Variazione Semestrale
-8.92%
Variazione Annuale
-46.18%
21 settembre, domenica