Valute / CLNNW
CLNNW: Clene Inc - Warrant
0.0296 USD 0.0002 (0.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLNNW ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0220 e ad un massimo di 0.0296.
Segui le dinamiche di Clene Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0220 0.0296
Intervallo Annuale
0.0202 0.0550
- Chiusura Precedente
- 0.0298
- Apertura
- 0.0220
- Bid
- 0.0296
- Ask
- 0.0326
- Minimo
- 0.0220
- Massimo
- 0.0296
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.67%
- Variazione Mensile
- 5.34%
- Variazione Semestrale
- -8.92%
- Variazione Annuale
- -46.18%
21 settembre, domenica