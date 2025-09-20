CotationsSections
Devises / CLNNW
CLNNW: Clene Inc - Warrant

0.0296 USD 0.0002 (0.67%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CLNNW a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0220 et à un maximum de 0.0296.

Suivez la dynamique Clene Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0220 0.0296
Range Annuel
0.0202 0.0550
Clôture Précédente
0.0298
Ouverture
0.0220
Bid
0.0296
Ask
0.0326
Plus Bas
0.0220
Plus Haut
0.0296
Volume
2
Changement quotidien
-0.67%
Changement Mensuel
5.34%
Changement à 6 Mois
-8.92%
Changement Annuel
-46.18%
