BBEM: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em
Der Wechselkurs von BBEM hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.17 bis zu einem Hoch von 63.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBEM heute?
Die Aktie von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em (BBEM) notiert heute bei 63.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.98% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 62.56 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BBEM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBEM Dividenden?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em wird derzeit mit 63.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBEM zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBEM-Aktien?
Sie können Aktien von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em (BBEM) zum aktuellen Kurs von 63.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.17 oder 63.47 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBEM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBEM-Aktien?
Bei einer Investition in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em müssen die jährliche Spanne 46.91 - 64.14 und der aktuelle Kurs 63.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.64% und 19.12%, bevor sie Orders zu 63.17 oder 63.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBEM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) im vergangenen Jahr lag bei 64.14. Innerhalb von 46.91 - 64.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 62.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) im Laufe des Jahres betrug 46.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.17 und der Spanne 46.91 - 64.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBEM statt?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 62.56 und 11.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.56
- Eröffnung
- 63.17
- Bid
- 63.17
- Ask
- 63.47
- Tief
- 63.17
- Hoch
- 63.17
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.98%
- Monatsänderung
- 5.64%
- 6-Monatsänderung
- 19.12%
- Jahresänderung
- 11.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8