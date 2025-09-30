QuotazioniSezioni
Valute / BBEM
Tornare a Azioni

BBEM: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em

63.17 USD 0.61 (0.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBEM ha avuto una variazione del 0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.17 e ad un massimo di 63.17.

Segui le dinamiche di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBEM oggi?

Oggi le azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em sono prezzate a 63.17. Viene scambiato all'interno di 0.98%, la chiusura di ieri è stata 62.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBEM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em pagano dividendi?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em è attualmente valutato a 63.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBEM.

Come acquistare azioni BBEM?

Puoi acquistare azioni J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em al prezzo attuale di 63.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 63.17 o 63.47, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBEM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBEM?

Investire in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em implica considerare l'intervallo annuale 46.91 - 64.14 e il prezzo attuale 63.17. Molti confrontano 5.64% e 19.12% prima di effettuare ordini su 63.17 o 63.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBEM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF?

Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF nell'ultimo anno è stato 64.14. All'interno di 46.91 - 64.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 62.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF?

Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) nel corso dell'anno è stato 46.91. Confrontandolo con gli attuali 63.17 e 46.91 - 64.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBEM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBEM?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders Em ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 62.56 e 11.61%.

Intervallo Giornaliero
63.17 63.17
Intervallo Annuale
46.91 64.14
Chiusura Precedente
62.56
Apertura
63.17
Bid
63.17
Ask
63.47
Minimo
63.17
Massimo
63.17
Volume
1
Variazione giornaliera
0.98%
Variazione Mensile
5.64%
Variazione Semestrale
19.12%
Variazione Annuale
11.61%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8