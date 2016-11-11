MT5 Build 1463 Warnung - Seite 2
Normalerweise (wenn das bei mt5 wie bei mt4 ist) geschieht das automatisch durch den Broker bzw. dessen MT-Server, wenn Du lokal Dein Client-Terminal neu startest.
Wenn Du Dein Terminal nicht beendest, wird nix upgedatet.
Weiß ja nicht wie es bei euch ist aber ich werde wenn das Programm läuft nach einiger Zeit gefragt ob ich das Update durchführen will.
Da habe ich 2 Buttons zur Auswahl ( ist nur dann verfügbar ,sonst nicht Otto ! )
Update und schließen.
Nach einem Neustart des MT5 wird es natürlich automatisch eingespielt. Stand ja auch nie zu Diskusion
Ist euch mit Indikatoren und Panelen schon was aufgefallen?
Ich habe da sehr seltsame Erscheinungen. Tritt nur sporadisch auf.
Hauptsächlich nach Beenden und Neustart des MT5 sowohl Build1455 als auch 1464
Ist eine Beispieldatei ...\MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5 nur #property indicator_chart_window wurde geändert.
Danke im Vorraus für Info
Lass uns nicht lange Rätseln ....nenne sie uns ! :-)
Tschuldigung, aber ich verstehe dich nicht, was meinst du?
Die Probleme sind doch offensichtlich! Tote Panele.Beim EA ist mir diesbezüglich noch nichts aufgefallen.
Ich sehe nur das Fenster mit den Panels .
Aber was soll da denn "nicht richtig " sein.?
Es sollte nur je EINES sein! Ein kleines und ein großes. Das Problem ist, die vermehren sich beim Beenden und Neustart vom MT5.
Und diese falschen Panele reagieren auch nicht mehr.
Die derzeitige Lösung ist entweder Chart löschen oder Vorlage neu laden.
Ich würde jetzt gerne wissen ob das ein Bug im MT5 ist oder es an mir liegt.
Das größere Panel ist ja aus den Beispielen.
Danke für das offene Ohr!
Alles wieder gelöscht in der Deinit() ?
Objekte müssen auch wieder gelöscht werden sonst bleiben sie im Chart wenn der wieder aufgerufen wird
Alles wieder gelöscht in der Deinit() ?
Ja klar
{
Panel.Destroy(reason);
}