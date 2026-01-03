Indikatoren: Candle Time End and Spread - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe es getan...
Sehen Sie auf YouTube, wie man Indikatoren auf mt5 installiert.
ODER klicken Sie auf candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB), dann öffnen.
Wenn Sie Metatrader öffnen, klicken Sie auf Kompilieren.
Gehen Sie dann in den Chart-Bildschirm, ctrl + n und suchen Sie den Indikator, ziehen Sie ihn auf den Chart.
Ich habe es gerade auf meinem MT5 installiert und es scheint normal zu funktionieren:
Du musst beschreiben, was du versuchst zu tun und was schief läuft, damit du Hilfe bekommen kannst. Fügen Sie relevante Meldungen aus der Registerkarte "Journal" und Screenshots hinzu, um das Problem besser verstehen zu können.
Siehe auch: