KERZE
 
DANKE
 
Großartiges Informationsinstrument! Minimalistisch und benutzerfreundlich. Danke und empfehlenswert!
 
Vielen Dank für den tollen Indikator!
 
Sehr gut. Hat auf Anhieb funktioniert.
 

Ich habe es getan...

 
Danke, Marcos.
 
Ich benutze ihn schon seit Jahren, er ist perfekt.
 
Marcos #:

Sehen Sie auf YouTube, wie man Indikatoren auf mt5 installiert.

ODER klicken Sie auf candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB), dann öffnen.

Wenn Sie Metatrader öffnen, klicken Sie auf Kompilieren.

Gehen Sie dann in den Chart-Bildschirm, ctrl + n und suchen Sie den Indikator, ziehen Sie ihn auf den Chart.

Es hat immer noch nicht funktioniert.
 
Bethe Goncalves # man kann die Farbe nicht ändern. und der schwarze Hintergrund erscheint nicht.
fig_antonio #: Es hat sowieso nicht funktioniert.

Ich habe es gerade auf meinem MT5 installiert und es scheint normal zu funktionieren:



Du musst beschreiben, was du versuchst zu tun und was schief läuft, damit du Hilfe bekommen kannst. Fügen Sie relevante Meldungen aus der Registerkarte "Journal" und Screenshots hinzu, um das Problem besser verstehen zu können.

