Diskussion zum Artikel "Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden" - Seite 3

Der Artikel ist sehr ansprechend geschrieben und die Screenshots sind schön. Aber der beigefügte Indikator funktioniert nicht.

Es kompiliert erfolgreich, aber es gibt einen Fehler, wenn auf einem Diagramm installiert:


@Anatoli Kazharski, bitte sagen Sie mir, woran das liegen könnte?

