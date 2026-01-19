Diskussion zum Artikel "Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 6): Bewertungssystem"
Neuer Artikel Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 6): Bewertungssystem :
Mit dem Screening-Workflow im Hinterkopf sind wir nun bereit, ein Bewertungssystem zu definieren und es einem Backtest zu unterziehen. Im vorangegangenen Artikel wurden die möglichen Kriterien dafür skizziert.
Neben diesen Kriterien können wir zwei weitere hinzufügen, die in dieser Übersicht nicht erwähnt werden:
Autor: Jocimar Lopes