Diskussion zum Artikel "Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 6): Bewertungssystem"

Neuer Kommentar
 

Neuer Artikel Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 6): Bewertungssystem :

In diesem Artikel schlagen wir ein Bewertungssystem für die Strategien der Rückkehr zum Mittelwert vor, das auf der statistischen Arbitrage von kointegrierten Aktien basiert. In dem Artikel werden Kriterien vorgeschlagen, die von der Liquidität und den Transaktionskosten bis zur Anzahl der Kointegrationsränge und der Zeit bis zur Umkehrung des Mittelwerts reichen, wobei die strategischen Kriterien der Datenhäufigkeit (Zeitrahmen) und des Rückblickzeitraums für die Kointegrationstests berücksichtigt werden, die vor der Bewertung der Rangfolge richtig bewertet werden. Die für die Reproduktion des Backtests erforderlichen Dateien werden zur Verfügung gestellt, und ihre Ergebnisse werden ebenfalls kommentiert.

Mit dem Screening-Workflow im Hinterkopf sind wir nun bereit, ein Bewertungssystem zu definieren und es einem Backtest zu unterziehen. Im vorangegangenen Artikel wurden die möglichen Kriterien dafür skizziert. 

  • Stärke der Kointegration 
  • Anzahl der kointegrierenden Vektoren (Rang) 
  • Stabilität der Portfoliogewichte 
  • Angemessene Spreads 
  • Zeit bis zur Umkehrung 
  • Liquidität 
  • Transaktionskosten 

Neben diesen Kriterien können wir zwei weitere hinzufügen, die in dieser Übersicht nicht erwähnt werden:

  • Zeitrahmen (Datenhäufigkeit)
  • Rückblick-Fenster


Autor: Jocimar Lopes

Neuer Kommentar