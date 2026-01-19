Diskussion zum Artikel "Der MQL5 Standard Library Explorer (Teil 2): Verbinden mit Bibliothekskomponenten"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Der MQL5 Standard Library Explorer (Teil 2): Verbinden mit Bibliothekskomponenten :
Entwickler haben oft einen Werkzeugkasten voller Präzisionsinstrumente, aber keinen Plan, wie sie diese zu einer vollständigen Lösung zusammensetzen können. Um diese Komplexität zu vereinfachen, verwenden wir eine Analogie aus dem wirklichen Leben: So wie der menschliche Körper aus spezialisierten Organen besteht, die unter der Koordination des Gehirns arbeiten, besteht ein Expert Advisor aus spezialisierten Modulen, die von seinem Hauptprogramm koordiniert werden.
In dieser Analogie fungiert der Expert Advisor (EA) als das Gehirn – der zentrale Entscheidungsträger. Unterstützende Bibliotheksklassen dienen als ihre Organe, die spezielle Funktionen ausführen:
Autor: Clemence Benjamin