Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretiert (Teil 16): Doppelte Ausbrüche aus den Bollinger Bänder"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Klassische Strategien neu interpretiert (Teil 16): Doppelte Ausbrüche aus den Bollinger Bänder :
Die klassische Version der Handelsstrategie ist sehr einfach. Sobald die Kurse über das oberste Band ausbrechen, werden wir verkaufen. Umgekehrt werden wir kaufen eingehen, wenn die Kurse unter das unterste Band fallen. Die Strategie der klassischen Bollinger-Bänder beruht auf der Annahme, dass sich die Märkte in Zyklen bewegen, die sich im Mittelwert umkehren. Daher wird erwartet, dass auf Ausbrüche über eines der beiden extremen Bandniveaus eine Kursbewegung folgt, die das Kursniveau wieder auf das mittlere Band zurückführt.
Wie bei jeder Handelsstrategie gibt es inhärente Beschränkungen in Verbindung mit den Handelsregeln, die wir für das klassische Setup definiert haben. Es ist allgemein bekannt, dass solche Handelsstrategien anfällig für falsche Ausbrüche sind. Einfach ausgedrückt: Die Marktbedingungen können lethargisch genug driften, um unsere Einstiegssignale auszulösen, bevor sie ihren Kurs heftig ändern und zu ihrer ursprünglichen Flugbahn zurückkehren. Solche Handelsbedingungen werden das Kapital eines jeden Anlegers kontinuierlich aufzehren.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana