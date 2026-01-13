Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 46): Entwicklung eines interaktiven Fibonacci Retracement EA mit intelligenter Visualisierung in MQL5"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 46): Entwicklung eines interaktiven Fibonacci Retracement EA mit intelligenter Visualisierung in MQL5 :
In unserem letzten Artikel aus dieser Reihe, Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit, haben wir uns auf das Testen von Kursniveaus konzentriert, um zu überprüfen, wie der Markt in der Vergangenheit darauf reagiert hat – und dabei Ausbrüche, Berührungen und empirische Ausbruchswahrscheinlichkeiten identifiziert. Ein Schlüsselmerkmal für die Funktionalität dieses Tools war das Eingabefeld auf dem Bildschirm, das es den Nutzern ermöglichte, ein Preisniveau einzugeben und die Analyse mit einer einzigen Schaltfläche „Analysieren“ auszulösen.
In diesem Teil bauen wir auf der gleichen Idee auf, Werte direkt im Chart einzugeben, und verbessern dieses Mal die Erfahrung für die Fibonacci-Retracement-Analyse in MQL5. Anstatt das Standard-Fibonacci-Tool manuell anzuwenden – ein Prozess, der für neue Nutzer verwirrend sein kann – bietet dieser EA eine einfachere, interaktive Alternative. Sie ermitteln einfach den Höchst- und Tiefstwert der Welle, geben diese Werte in das Feld ein und drücken auf „Draw Fib“ (Fib. zeichnen). Der EA zeichnet automatisch alle relevanten Rücksetzungs- und Erweiterungsebenen (Retracement und Extension) auf und überwacht dann kontinuierlich das Chart, wobei er Warnungen ausgibt, sobald der Preis mit diesen Ebenen interagiert. Diese Automatisierung ist wertvoll, da manuelle Zeichnungen allein keine laufenden Analysen oder Echtzeit-Feedback liefern können.
Autor: Christian Benjamin