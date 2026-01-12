Diskussion zum Artikel "Wiederverwendung von ungültig gemachten Orderblöcken als Mitigation Blocks (SMC)"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Wiederverwendung von ungültig gemachten Orderblöcken als Mitigation Blocks (SMC) :
Beim Handel mit Smart Money Concepts (SMC) stellen Orderblöcke Schlüsselbereiche dar, in denen institutionelle Händler Positionen akkumulieren oder verteilen, bevor sie den Preis in eine bestimmte Richtung treiben. Allerdings bleiben nicht alle Auftragsblocks gültig – einige werden verletzt, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Wenn ein Auftragsblock nicht gehalten werden kann, verliert er nicht unbedingt seine Bedeutung, sondern verwandelt sich in einen potenziellen Entlastungsblock. Dieses Konzept konzentriert sich darauf, wie der Preis oft zu diesen ungültig gemachten Zonen zurückkehrt, um die verbleibenden Aufträge zu „entschärfen“, bevor er in Richtung des neuen Trends weitergeht, was den Händlern einen tieferen Einblick in die institutionellen Absichten und das Verhalten der Marktstruktur bietet.
Die Idee, ungültig gewordene Orderblöcke als Mitigationsblöcke wiederzuverwenden, ermöglicht es Händlern zu erkennen, wo intelligentes Geld nach einer Verschiebung des Bias wieder in den Markt einsteigen könnte. Indem sie untersuchen, wie der Preis mit diesen Bereichen interagiert, können Händler mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiege antizipieren, die mit dem neuen Richtungsfluss übereinstimmen. Das Verständnis dieser Umwandlung von einem Auftragsblock in einen Mitigationsblock verbessert die Präzision der zeitlichen Eingaben und das Risikomanagement.
Autor: Hlomohang John Borotho