Diskussion zum Artikel "Wiederverwendung von ungültig gemachten Orderblöcken als Mitigation Blocks (SMC)"

Neuer Kommentar
 

Neuer Artikel Wiederverwendung von ungültig gemachten Orderblöcken als Mitigation Blocks (SMC) :

In diesem Artikel untersuchen wir, wie zuvor für ungültig erklärte Orderblöcke als Mitigation Blocks innerhalb von Smart Money Concepts (SMC) wiederverwendet werden können. Diese Zonen zeigen, wo institutionelle Händler nach einer fehlgeschlagenen Auftragssperre wieder in den Markt einsteigen, und bieten Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Handels im vorherrschenden Trend.

Beim Handel mit Smart Money Concepts (SMC) stellen Orderblöcke Schlüsselbereiche dar, in denen institutionelle Händler Positionen akkumulieren oder verteilen, bevor sie den Preis in eine bestimmte Richtung treiben. Allerdings bleiben nicht alle Auftragsblocks gültig – einige werden verletzt, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Wenn ein Auftragsblock nicht gehalten werden kann, verliert er nicht unbedingt seine Bedeutung, sondern verwandelt sich in einen potenziellen Entlastungsblock. Dieses Konzept konzentriert sich darauf, wie der Preis oft zu diesen ungültig gemachten Zonen zurückkehrt, um die verbleibenden Aufträge zu „entschärfen“, bevor er in Richtung des neuen Trends weitergeht, was den Händlern einen tieferen Einblick in die institutionellen Absichten und das Verhalten der Marktstruktur bietet.

Die Idee, ungültig gewordene Orderblöcke als Mitigationsblöcke wiederzuverwenden, ermöglicht es Händlern zu erkennen, wo intelligentes Geld nach einer Verschiebung des Bias wieder in den Markt einsteigen könnte. Indem sie untersuchen, wie der Preis mit diesen Bereichen interagiert, können Händler mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiege antizipieren, die mit dem neuen Richtungsfluss übereinstimmen. Das Verständnis dieser Umwandlung von einem Auftragsblock in einen Mitigationsblock verbessert die Präzision der zeitlichen Eingaben und das Risikomanagement.


Autor: Hlomohang John Borotho

Neuer Kommentar