Diskussion zum Artikel "MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 83): Die Verwendung von Mustern des Stochastischen Oszillators und des FrAMA – Archetypen des Verhaltens"
In diesem Artikel tauchen wir wieder einmal tief in eine selbst erstellte Signalklasse ein, die den Stochastik-Oszillator und den Fractal Adaptive Moving Average zusammenführt. Durch diese Kombination zweier bekannter Indikatoren soll ein leistungsfähiges hybrides System entstehen, dessen Indikator-Ziel es ist, eine binäre Darstellung der Logik dieser Indikatoren in einer Pipeline zu liefern. Dieser dient in erster Linie als digitaler Rauschfilter für Marktmuster. Wie üblich werden wir 10 Indikatormuster betrachten, die für verschiedene Arten von Märkten geeignet sind, wobei die betrachteten Markttypen trendfolgend/mittelwertumkehrend, korreliert/entkoppelt und mit geringer/hoher Volatilität sind. Jedes dieser zehn Muster, die wir in der nutzerdefinierten Signalklasse definieren werden, steht für ein bestimmtes Setup von entweder der FrAMA-Steigung oder Stochastik-Positionierung oder Kursmuster.
Das Design unserer nutzerdefinierten Signalklasse passt daher gut zum modularen Charakter des MQL5-Assistenten, und der beigefügte Code am Ende des Artikels sollte im Ordner 'MQL5\Include\Expert\Signal\Custom' platziert werden, oder wie im Header der beigefügten '.mq5'-Datei angegeben. Eine Anleitung dazu sowie zur Erstellung eines Expert Advisors mit dem Assistenten finden neue Leser hier. Jedes der zehn Muster der nutzerdefinierten Signalklasse ist „in sich geschlossen“, d. h. sie verwenden alle dasselbe Berechnungsgerüst. Dennoch können die Nutzer sie ein- oder ausschalten, jedem Muster eine andere Gewichtung zuweisen oder die Bedingungen jedes Musters in Strategy Tester separat optimieren. Unser gesamtes Expert Advisor Setup ist daher keine Blackbox, sondern so transparent wie möglich. Da er in hohem Maße anpassbar ist, ist er im Wesentlichen anpassungsfähig und besser darauf ausgerichtet, die verschiedenen Markttypen, wie z. B. Märkte mit Trendumkehr oder korrelierte/entkoppelte Märkte oder Märkte mit niedriger/hoher Volatilität, auf einer sehr hohen Abstimmungsebene zu bewältigen.
Autor: Stephen Njuki