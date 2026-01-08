Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 45): Erstellen eines dynamischen Level-Analyse-Panels in MQL5"

In diesem Artikel stellen wir Ihnen ein leistungsstarkes MQL5-Tool vor, mit dem Sie jedes gewünschte Preisniveau mit nur einem Klick testen können. Geben Sie einfach das von Ihnen gewählte Niveau ein und drücken Sie auf „Analyze“. Der EA scannt sofort die historischen Daten, hebt jede Berührung und jeden Durchbruch im Chart hervor und zeigt die Statistiken in einem übersichtlichen Dashboard an. Sie werden genau sehen, wie oft der Kurs Ihr Niveau respektiert oder durchbrochen hat und ob es sich eher wie eine Unterstützung oder ein Widerstand verhielt. Lesen Sie weiter, um das genaue Verfahren zu erfahren.

In Teil 40 unseres Preisaktionsanalyse-Toolkits haben wir untersucht, wie Statistiken die verborgene Logik hinter dem Preisverhalten aufdecken können, indem wir herausgefunden haben, wo sich der Mittelwert, der Modus und der Median des Marktes tendenziell ausrichten. Dabei haben wir gelernt, dass die Märkte nicht so chaotisch sind, wie es den Anschein hat. Die Kurse bewegen sich oft in statistisch aussagekräftigen Bereichen, die den Auftragsfluss in aller Ruhe beeinflussen.  

Der Zweck dieser früheren Arbeit bestand darin, diese statistischen Preisniveaus zu ermitteln und zu beobachten, wie oft der Preis sie im Laufe der Zeit einhielt oder verwarf. Diese Studie legte den Grundstein für eine tiefer gehende Frage: Wenn bestimmte Preise ein größeres statistisches Gewicht haben, können wir dann messen, wie der Markt historisch auf ein von uns im Voraus festgelegtes Niveau reagiert?

In diesem neuen Artikel gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen den Price Level Testing EA vor, einen automatisierten Analyseassistenten, der es jedem Händler ermöglicht, jedes beliebige Preisniveau zu testen und sofort ein objektives Feedback darüber zu erhalten, wie der Preis auf dieses Niveau über Hunderte oder Tausende von vergangenen Bars reagiert hat. Das Ergebnis ist ein Werkzeug, das wie Ihr persönliches „Preis-Aktions-Labor“ funktioniert. Sie identifizieren das Niveau, der EA führt die historischen Tests durch, und zusammen zeigen sie das empirische Muster von Berührungen, Abprallern und Ausbrüchen, die diese Zone in der Vergangenheit definiert haben.


Autor: Christian Benjamin

