Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 45): Erstellen eines dynamischen Level-Analyse-Panels in MQL5"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 45): Erstellen eines dynamischen Level-Analyse-Panels in MQL5 :
In Teil 40 unseres Preisaktionsanalyse-Toolkits haben wir untersucht, wie Statistiken die verborgene Logik hinter dem Preisverhalten aufdecken können, indem wir herausgefunden haben, wo sich der Mittelwert, der Modus und der Median des Marktes tendenziell ausrichten. Dabei haben wir gelernt, dass die Märkte nicht so chaotisch sind, wie es den Anschein hat. Die Kurse bewegen sich oft in statistisch aussagekräftigen Bereichen, die den Auftragsfluss in aller Ruhe beeinflussen.
Der Zweck dieser früheren Arbeit bestand darin, diese statistischen Preisniveaus zu ermitteln und zu beobachten, wie oft der Preis sie im Laufe der Zeit einhielt oder verwarf. Diese Studie legte den Grundstein für eine tiefer gehende Frage: Wenn bestimmte Preise ein größeres statistisches Gewicht haben, können wir dann messen, wie der Markt historisch auf ein von uns im Voraus festgelegtes Niveau reagiert?
In diesem neuen Artikel gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen den Price Level Testing EA vor, einen automatisierten Analyseassistenten, der es jedem Händler ermöglicht, jedes beliebige Preisniveau zu testen und sofort ein objektives Feedback darüber zu erhalten, wie der Preis auf dieses Niveau über Hunderte oder Tausende von vergangenen Bars reagiert hat. Das Ergebnis ist ein Werkzeug, das wie Ihr persönliches „Preis-Aktions-Labor“ funktioniert. Sie identifizieren das Niveau, der EA führt die historischen Tests durch, und zusammen zeigen sie das empirische Muster von Berührungen, Abprallern und Ausbrüchen, die diese Zone in der Vergangenheit definiert haben.
Autor: Christian Benjamin