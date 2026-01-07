MT4 download
Da der MT4 nicht mehr weiterentwickelt wird, gibt es ihn nur noch über die Broker, die MT4-Konten und die MT4-Plattform anbieten!
Frage, wenn schon neu, warum den alten MT4, statt des neuen, schnelleren MT5 mit mehr Möglichkeiten?
Hier ein Vergleich (schon etwas älter, dh. MT5 hat sich noch weiterentwickelt):
Hallo, ich möchte über die Meta Quotes Seite den Meta Trader 4 herunterladen.
Die von den Brokern zur Verfüpgung gestellten passen nicht mit einem EA zusammen.
Wenn ich den MT4 downloade und installiert wird der MT5 installiert.
Welchen link kann ich verwenden?
Danke und Gruß
Torsten