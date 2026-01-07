Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 43): Wahrscheinlichkeit und Ausbrüche von Kerzen"

Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Candlestick Probability EA in MQL5, einem leichtgewichtigen Tool, das rohe Preisbalken in Echtzeit in instrumentenspezifische Wahrscheinlichkeiten umwandelt. Es klassifiziert Pinbars, Engulfing und Doji-Muster, wenn der Balken schließt, verwendet ATR-fähige Filterung und optionale Ausbruchsbestätigung. Der EA berechnet rohe und volumengewichtete Follow-Through-Prozentsätze, die Ihnen helfen, das typische Ergebnis jedes Musters für bestimmte Symbole und Zeitrahmen zu verstehen. Markierungen auf dem Chart, ein kompaktes Dashboard und interaktive Kippschalter ermöglichen eine einfache Validierung und Fokussierung. Exportieren Sie detaillierte CSV-Protokolle für Offline-Tests. Nutzen Sie es, um Wahrscheinlichkeitsprofile zu entwickeln, Strategien zu optimieren und Mustererkennung in einen messbaren Vorteil zu verwandeln.

In diesem Artikel führen wir eine Wahrscheinlichkeitsanalyse dreier gängiger Kerzen-Typen, Doji, Engulfing und Pinbar, durch, um zu ermitteln, wie sie die Preisbewegung bei verschiedenen Instrumentenpaaren beeinflussen. Diese Kerzen signalisieren oft entweder eine Trendfortsetzung oder eine Trendumkehr. So kann beispielsweise in einem Abwärtstrend eine Aufwärts-Pinbar oder ein „Bullisches Engulfing“ auf eine mögliche Umkehr nach oben hinweisen, und umgekehrt kann in einem Aufwärtstrend eine Abwärts-Pinbar oder ein „Bearisches Engulfing“ einer Umkehr nach unten vorausgehen. Ein Doji steht oft für Unentschlossenheit: Innerhalb eines starken Trends kann es eine kurze Pause mit anschließender Fortsetzung signalisieren, während es an wichtigen Unterstützungen oder Widerständen oder nach einer langen Bewegung auf eine mögliche Umkehr hinweisen kann. Ein Doji, der in einem Seitwärtsmarkt oder ohne Volumen-Kontext gebildet wird, ist häufig neutral.

Ein häufiges Problem, mit dem Händler konfrontiert werden, sind verfrühte Einstiege, z. B. wenn sie eine Aufwärts-Pinbar sehen und sofort kaufen, nur um dann eine Verlustposition einzunehmen, wenn der Markt nicht umkehrt. Verschiedene Instrumente und Zeitrahmen reagieren unterschiedlich auf dieselbe Formation; einige Paare zeigen nach bestimmten Mustern ein stärkeres Follow-Through. Dieser EA ist als Wahrscheinlichkeitsanalytiker aufgebaut; er scannt historische Balken und quantifiziert, wie oft jedes Muster zu einer Fortsetzung, Umkehrung oder einem erfolgreichen Ausbruch bei einem bestimmten Paar und Zeitrahmen führt. Diese empirische Sichtweise hilft Händlern, die mit Kursen handeln, zu wissen, welche Muster für Umkehr- oder Fortsetzungssignale auf den von ihnen gehandelten Märkten zuverlässiger sind.

Wenn Sie sich das obige Chart genau ansehen, ist Muster A ein „Bullish Engulfing“, das einem Kaufsignal ähnelt, und wir sehen, dass sich der Markt nach der Formation nach oben bewegt, was ein positives Ergebnis bestätigt. In B beobachten wir einen Doji, gefolgt von einer Abwärts-Pinbar, und der Markt bewegt sich anschließend nach unten, was das Abwärtssignal bestätigt. Das Gleiche gilt für C, das ein „Bearish Engulfing“ ist, das einen Verkauf signalisiert und den erwarteten Rückgang bewirkt.


Autor: Christian Benjamin

