Eigene EA-Einstellungen laufen besser als im Strategietester
Erst einmal Glückwunsch für das Programm und beste Wünsche für 2026 :)
Das Nachstellen im Tester ist schwierig, weil verschiedene Dinge eine Rolle spielen ..
Ich würde zunächst alle realen Handelsgeschäfte 2025 in den EA einlesen und in einem visuellen Test des EAs zusätzlich zu denen, für die er sich entscheidet, auf den Chart zeichnen.
So kannst Du visuell testen, wo sich Sein und Sollen unterscheidet.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hi,
ich habe einen Range Breakout EA auf das Symbol ger40. Das laeuft schon ein Jahr sehr gut.
Jetzt habe ich versucht, das Jahr im Strategietester nachzustellen und musste feststellen, dass ich mit dem gleichen Einstellungen massiv Verlust mache.
Das ist fuer mich nicht plausibel.
Was muss ich im Strategietester noch einstellen, dass ich auf das gleiche Ergebnis komme wie real bzw. dass eine Tendenz erkennbar ist?
VG Franciska