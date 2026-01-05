Diskussion zum Artikel "Aufbau eines Handelssystems (Teil 4): Wie zufällige Ausstiege die Handelserwartung beeinflussen"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Aufbau eines Handelssystems (Teil 4): Wie zufällige Ausstiege die Handelserwartung beeinflussen :
Ein Backtest wurde für das Paar GBPUSD mit dem Zeitrahmen H1 durchgeführt, um die Leistung der Strategie unter verschiedenen Take-Profit-Bedingungen zu bewerten. Während des Tests wurde jeder Handel mit demselben Einstiegs-Setup und einem festen Stop-Loss ausgeführt, während die Take-Profit-Levels innerhalb des vordefinierten Bereichs zufällig ausgewählt wurden.
Dieser Ansatz führte zu einer Reihe von Handelsgeschäften, die zwar in Bezug auf die Einstiegskriterien und Risikoparameter identisch waren, sich aber in ihren Ausstiegspunkten unterschieden. Es ist wichtig zu betonen, dass selbst bei gleichen Einstiegssignalen unterschiedliche Ausstiegsbedingungen – in diesem Fall zufällige Take-Profit-Level – zu unterschiedlichen Handelsergebnissen führen. Dies bringt Vielfalt und Dynamik in das Verhalten des Expert Advisors und macht ihn anpassungsfähiger an veränderte Marktbedingungen.
Die Ergebnisse des Backtests sind in den Abbildungen 16 und 17 dargestellt, die die Kapitalentwicklung und die Verteilung der Handelsgeschäfte mit zufällig generierten Take-Profit-Levels zeigen.
Abbildung 16: Zufälliges Take-Profit-Niveau bei jedem Einstieg
Autor: Daniel Opoku