Diskussion zum Artikel "Aufbau eines Handelssystems (Teil 4): Wie zufällige Ausstiege die Handelserwartung beeinflussen"

Neuer Kommentar
 

Neuer Artikel Aufbau eines Handelssystems (Teil 4): Wie zufällige Ausstiege die Handelserwartung beeinflussen :

Viele Händler haben diese Erfahrung gemacht, sie halten sich oft an ihre Einstiegskriterien, aber sie haben Probleme mit dem Handelsmanagement. Selbst bei den richtigen Setups können emotionale Entscheidungen – wie z. B. panische Ausstiege vor Erreichen des Take-Profit- oder Stop-Loss-Niveaus – zu einer fallenden Kapitalkurve führen. Wie können Händler dieses Problem lösen und ihre Ergebnisse verbessern? Dieser Artikel geht auf diese Fragen ein, indem er zufällige Gewinnraten untersucht und anhand von Monte-Carlo-Simulationen aufzeigt, wie Händler ihre Strategien verfeinern können, indem sie bei angemessenen Niveaus Gewinne mitnehmen, bevor das ursprüngliche Ziel erreicht ist.

Ein Backtest wurde für das Paar GBPUSD mit dem Zeitrahmen H1 durchgeführt, um die Leistung der Strategie unter verschiedenen Take-Profit-Bedingungen zu bewerten. Während des Tests wurde jeder Handel mit demselben Einstiegs-Setup und einem festen Stop-Loss ausgeführt, während die Take-Profit-Levels innerhalb des vordefinierten Bereichs zufällig ausgewählt wurden.

Dieser Ansatz führte zu einer Reihe von Handelsgeschäften, die zwar in Bezug auf die Einstiegskriterien und Risikoparameter identisch waren, sich aber in ihren Ausstiegspunkten unterschieden. Es ist wichtig zu betonen, dass selbst bei gleichen Einstiegssignalen unterschiedliche Ausstiegsbedingungen – in diesem Fall zufällige Take-Profit-Level – zu unterschiedlichen Handelsergebnissen führen. Dies bringt Vielfalt und Dynamik in das Verhalten des Expert Advisors und macht ihn anpassungsfähiger an veränderte Marktbedingungen.

Die Ergebnisse des Backtests sind in den Abbildungen 16 und 17 dargestellt, die die Kapitalentwicklung und die Verteilung der Handelsgeschäfte mit zufällig generierten Take-Profit-Levels zeigen.

randTPval

Abbildung 16: Zufälliges Take-Profit-Niveau bei jedem Einstieg

equityGraph


Autor: Daniel Opoku

Neuer Kommentar