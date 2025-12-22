gelöschten Indikator im MT5 wieder herstellen
Was meinst Du mit gelöscht - wo, was für ein Indikator: gekauft, von MQ, ..?
äh sorry nein, es handelt sich um keinen gekauften Indikator, sondern um einen im MT5 (Navigator/ GBE brokers/ Indikatoren) hinterlegten Indikator (Heiken Ashi).
Ich wollte diesen aus dem aktuellen Chart löschen, habe ihn aber wohl komplett (in der Vorlage) gelöscht.
Den wollte ich nun aber irgendwie wieder in meine Vorlage bekommen !
Danke für hilfreiche Tipps.
Also, lt. "Per Anhalter durch die Galaxis": "Keine Panik!" ;)
Erster Versuch: Öffne den Navigator (Ctrl+N) und schau nach unter den Examples:
Dort gibt es einen Heiken Ashi - oder?
Wenn nicht, melde Dich ...
Also, lt. "Per Anhalter durch die Galaxis": "Keine Panik!" ;)
Erster Versuch: Öffne den Navigator (Ctrl+N) und schau nach unter den Examples:
Dort gibt es einen Heiken Ashi - oder?
Wenn nicht, melde Dich ...
..also bei mir ist dort keiner zu finden :(
Hatte ich auch bereits schon versucht..
Mittlerweile habe ich mir hier einen kostenlosen im MQL5 herunter geladen. Allerdings weiß ich nicht, ob dieser von der "Qualität" vergleichbar ist. Hier wirds doch bestimmt Unterschiede geben, oder?
wenn der beim Broker mit installiert wird brauchst du den MT vom Broker ja nur neu installieren und er ist wieder da.
auch sollte das mql5 file noch da sein, da kannst schauen ob er im Metaeditor noch vorhanden ist und ihn neu kompelieren
..also bei mir ist dort keiner zu finden :(
Hatte ich auch bereits schon versucht..
Mittlerweile habe ich mir hier einen kostenlosen im MQL5 herunter geladen. Allerdings weiß ich nicht, ob dieser von der "Qualität" vergleichbar ist. Hier wirds doch bestimmt Unterschiede geben, oder?
Hier sind ein paar ..
Du musst sie im Editor laden und kompilieren - ich denke, es sollte gehen (keine Garantie, sind schon etwas älter).
Such Dir den aus, mit dem Du gut arbeiten kannst
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich habe versehentlich einen Indikator aus der Liste der im MT5 hinterlegten Indikatoren gelöscht.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen wiederherzustellen?