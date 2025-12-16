Diskussion zum Artikel "Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 2): Entwicklung eines ChatGPT-integrierten Programms mit Nutzeroberfläche"

In diesem Artikel entwickeln wir ein in ChatGPT integriertes Programm in MQL5 mit einer Nutzeroberfläche, das das JSON-Parsing-Framework aus Teil 1 nutzt, um Prompts an die API von OpenAI zu senden und die Antworten auf einem MetaTrader 5-Chart anzuzeigen. Wir implementieren ein Dashboard mit einem Eingabefeld, einer Übermittlungsschaltfläche und einer Antwortanzeige, wobei wir die API-Kommunikation und den Textumbruch für die Nutzerinteraktion übernehmen.

Das KI-Programm von ChatGPT, das wir entwickeln wollen, integriert die Fähigkeiten eines KI-Modells in MQL5 und ermöglicht es uns, mit der KI zu interagieren, indem wir Aufforderungen senden und Einsichten direkt auf dem Chart des MetaTrader 5 erhalten, aufbauend auf der JSON-Parsing-Grundlage, die im vorherigen Teil geschaffen wurde. Dieses Programm bietet eine nutzerfreundliche Schnittstelle für die Eingabe von Fragen und die Anzeige von KI-Antworten und ist ein praktischer Schritt in Richtung KI-gesteuerter Handelssysteme, die Märkte analysieren oder Strategien vorschlagen können.

Unser Plan ist es, ein Dashboard mit einem Eingabefeld, einer Übermittlungsschaltfläche und einem Antwortanzeigebereich zu erstellen, das es uns ermöglicht, die KI abzufragen und formatierte Antworten anzuzeigen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass alle Interaktionen zur Fehlersuche protokolliert werden. Wir werden das Programm so konfigurieren, dass es mit einer KI-API kommuniziert, Antworten verarbeitet und sie übersichtlich anzeigt. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für künftige Programme, die das System mit automatisiertem Handel auf der Grundlage von KI-Erkenntnissen erweitern. Hier ist eine Visualisierung dessen, was wir erreichen wollen.

PROGRAMMRAHMEN

Fahren wir mit der Einrichtung der API und der MetaTrader 5-Konfiguration fort!


Autor: Allan Munene Mutiiria

