Diskussion zum Artikel "Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 2): Entwicklung eines ChatGPT-integrierten Programms mit Nutzeroberfläche"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 2): Entwicklung eines ChatGPT-integrierten Programms mit Nutzeroberfläche :
Das KI-Programm von ChatGPT, das wir entwickeln wollen, integriert die Fähigkeiten eines KI-Modells in MQL5 und ermöglicht es uns, mit der KI zu interagieren, indem wir Aufforderungen senden und Einsichten direkt auf dem Chart des MetaTrader 5 erhalten, aufbauend auf der JSON-Parsing-Grundlage, die im vorherigen Teil geschaffen wurde. Dieses Programm bietet eine nutzerfreundliche Schnittstelle für die Eingabe von Fragen und die Anzeige von KI-Antworten und ist ein praktischer Schritt in Richtung KI-gesteuerter Handelssysteme, die Märkte analysieren oder Strategien vorschlagen können.
Unser Plan ist es, ein Dashboard mit einem Eingabefeld, einer Übermittlungsschaltfläche und einem Antwortanzeigebereich zu erstellen, das es uns ermöglicht, die KI abzufragen und formatierte Antworten anzuzeigen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass alle Interaktionen zur Fehlersuche protokolliert werden. Wir werden das Programm so konfigurieren, dass es mit einer KI-API kommuniziert, Antworten verarbeitet und sie übersichtlich anzeigt. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für künftige Programme, die das System mit automatisiertem Handel auf der Grundlage von KI-Erkenntnissen erweitern. Hier ist eine Visualisierung dessen, was wir erreichen wollen.
Fahren wir mit der Einrichtung der API und der MetaTrader 5-Konfiguration fort!
Autor: Allan Munene Mutiiria