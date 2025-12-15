Diskussion zum Artikel "Aufbau eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi (Teil 2): Entwicklung eines EA"

Dieser Artikel erklärt, wie man einen professionellen Heikin Ashi-basierten Expert Advisor (EA) in MQL5 entwickelt. Sie werden lernen, wie man Eingabeparameter, Enumerationen, Indikatoren und globale Variablen einrichtet und die zentrale Handelslogik implementiert. Sie können auch einen Backtest mit Gold durchführen, um Ihre Arbeit zu überprüfen.

Dieser Artikel ist der zweite Teil der Serie „Entwickeln eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi“. Im ersten Teil haben wir einen nutzerdefinierten Heikin Ashi-Indikator mit MetaQuotes Language 5 (MQL5) erstellt und dabei bewährte Verfahren für die Entwicklung nutzerdefinierter Indikatoren befolgt. In diesem nächsten Teil gehen wir einen Schritt weiter und entwickeln einen Expert Advisor namens Zen Breakout, der unseren nutzerdefinierten Heikin Ashi-Indikator und den Indikator Fractals verwendet, um zuverlässige Ausbruchssignale zu generieren.

Das Konzept ist einfach:

  • Wenn eine starke Heikin Ashi-Aufwärtskerze über dem letzten hohen Umkehrpunkt schließt (vom Fractals-Indikator erkannt), eröffnet der EA eine Kaufposition.
  • Wenn eine starke Heikin Ashi-Abwärtskerze unter einem aktuellen Tiefpunkt schließt, eröffnet der EA eine Verkaufsposition.

Jeder von unserem EA eröffnete Handel verfügt über klar definierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mit einem konfigurierbaren Risiko-Ertrags-Verhältnis. Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie wissen, wie man:

  • Hängen Sie einen nutzerdefinierten Indikator und einen integrierten Indikator an einen EA.
  • Implementierung einer Ausbruchslogik mit Heikin Ashi und Fraktalen.
  • Wenden Sie eine flexible Positionsgrößenbestimmung an (manuell oder auf der Grundlage des prozentualen Risikos Ihres Kontos).
  • Verpacken Sie einen EA mit seinem Indikator in einer einzigen Datei, um ihn leichter verteilen zu können.


Autor: Chacha Ian Maroa

