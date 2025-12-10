Diskussion zum Artikel "Aufbau eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi (Teil 1): Entwickeln eines nutzerdefinierten Indikators"

Dieser Artikel ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie, die praktische Fähigkeiten und Best Practices für das Schreiben von nutzerdefinierten Indikatoren in MQL5 vermitteln soll. Anhand des Heikin Ashi als Arbeitsbeispiel untersucht der Artikel die Theorie hinter den Heikin Ashi-Charts, erklärt, wie Heikin Ashi-Kerzen berechnet werden, und demonstriert ihre Anwendung in der technischen Analyse. Das Herzstück ist eine schrittweise Anleitung zur Entwicklung eines voll funktionsfähigen Heikin Ashi-Indikators von Grund auf, mit klaren Erklärungen, die dem Leser helfen zu verstehen, was zu programmieren ist und warum. Dieses Grundwissen bildet die Grundlage für den zweiten Teil, in dem wir einen Expert Advisor erstellen werden, der auf der Grundlage der Heikin Ashi-Logik handelt.

Dieser Artikel ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie. Im ersten Teil werden wir die Theorie hinter den Heikin Ashi-Kerzen erforschen, erklären, wie sie berechnet werden, und Schritt für Schritt den Prozess der Codierung eines Heikin Ashi-Indikators von Grund auf mit MQL5 durchgehen. Ziel ist es nicht, einfach nur den Quellcode zu kopieren, sondern wirklich zu verstehen, warum jede Zeile des Quellcodes so ist, dass Sie diese bewährten Verfahren bei der Erstellung Ihrer nutzerdefinierten Indikatoren anwenden können.

Im zweiten Teil werden wir einen Expert Advisor entwickeln, der den Heikin Ashi-Indikator als Grundlage für seine Ein- und Ausstiege verwendet. Beginnen wir damit, zu verstehen, was Heikin Ashi-Charts von traditionellen Kerzen-Charts unterscheidet.

Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie mit dem Wissen ausgestattet sein, wie man nutzerdefinierte Indikatoren mit modernen MQL5 Best Practices implementiert. Während sich das Beispiel hier auf den Heikin Ashi konzentriert, können die gleichen Techniken auf jeden Indikator angewendet werden, der nutzerdefinierte Kerzen oder eine farbbasierte Visualisierung von Handelsmöglichkeiten erfordert.


