Diskussion zum Artikel "Aufbau eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi (Teil 1): Entwickeln eines nutzerdefinierten Indikators"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Aufbau eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi (Teil 1): Entwickeln eines nutzerdefinierten Indikators :
Dieser Artikel ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie. Im ersten Teil werden wir die Theorie hinter den Heikin Ashi-Kerzen erforschen, erklären, wie sie berechnet werden, und Schritt für Schritt den Prozess der Codierung eines Heikin Ashi-Indikators von Grund auf mit MQL5 durchgehen. Ziel ist es nicht, einfach nur den Quellcode zu kopieren, sondern wirklich zu verstehen, warum jede Zeile des Quellcodes so ist, dass Sie diese bewährten Verfahren bei der Erstellung Ihrer nutzerdefinierten Indikatoren anwenden können.
Im zweiten Teil werden wir einen Expert Advisor entwickeln, der den Heikin Ashi-Indikator als Grundlage für seine Ein- und Ausstiege verwendet. Beginnen wir damit, zu verstehen, was Heikin Ashi-Charts von traditionellen Kerzen-Charts unterscheidet.
Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie mit dem Wissen ausgestattet sein, wie man nutzerdefinierte Indikatoren mit modernen MQL5 Best Practices implementiert. Während sich das Beispiel hier auf den Heikin Ashi konzentriert, können die gleichen Techniken auf jeden Indikator angewendet werden, der nutzerdefinierte Kerzen oder eine farbbasierte Visualisierung von Handelsmöglichkeiten erfordert.
Autor: Chacha Ian Maroa