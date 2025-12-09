Probleme mit Historisch Daten

Hallo,

ich versuche derzeit Historische Daten über MT5 herunterzuladen damit ich diese in Excel weiter verarbeiten kann.

Bis vor kurzem hat es ohne Probleme funktioniert.Seit gestern habe ich das Problem 

 
Tobber Marth:

  1. "über MT5": Wieso steht das dann im MT4-Thread?
  2. Es fehlen Angaben zu OS, MT5-Version, Broker als Quelle der hist. Daten.
  3. Am Sonntag gab es kurz einen Ausfall der site, vielleicht liegt's daran?
  4. Funktioniert denn die Kursabfrage im Indikator/Skript/EA und das Speichern in eine csv-Datei?
