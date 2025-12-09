Diskussion zum Artikel "Vom Neuling zum Experten: Animierte Schlagzeilen mit MQL5 (X) – Multiple Symbol Chart View für den Nachrichtenhandel"
Neuer Artikel Vom Neuling zum Experten: Animierte Schlagzeilen mit MQL5 (X) – Multiple Symbol Chart View für den Nachrichtenhandel :
Da unser Programm wächst, ist es wichtig, einen strukturierten und wartbaren Ansatz für die Integration neuer Funktionen zu wählen. Eine meiner Lieblingstechniken ist die Modularisierung, die eine reibungslose Entwicklung gewährleistet und es uns ermöglicht, wiederverwendbare Hilfsprogramme in Form von Headern und Klassen zu erstellen.
Bei einem anspruchsvollen Programm wie dem News Headline EA folge ich einem einheitlichen Arbeitsablauf:
Dieser Prozess sorgt für einen zielgerichteten Arbeitsablauf, reduziert Fehler und stellt sicher, dass neue Funktionen nahtlos integriert werden, ohne bestehende Funktionen zu beeinträchtigen.
Heute besteht unsere Aufgabe darin, eine CChartMiniTiles-Klasse zu erstellen, die die Anzeige mehrerer Symbolcharts in einem einzigen Chart mit anpassbaren Abmessungen ermöglicht. Anschließend werden wir die Klasse in einem Dummy-EA (MiniChartsEA) implementieren, um das Konzept zu validieren. Sobald die Klasse bestätigt ist, wird sie in den News Headline EA integriert und für eine reibungslose Funktionalität angepasst.
Beachten Sie bitte, dass Namen wie CChartMiniTiles und MiniChartsEA nur Platzhalter sind, die ich für diese Anleitung gewählt habe. Sie können auch andere Namen verwenden, solange Sie verstehen, wie das Programm funktioniert.
Autor: Clemence Benjamin