Diskussion zum Artikel "Vom Neuling zum Experten: Animierte Schlagzeilen mit MQL5 (X) – Multiple Symbol Chart View für den Nachrichtenhandel"

Heute werden wir ein System zur Darstellung mehrerer Charts mit Hilfe von Chartobjekten entwickeln. Ziel ist es, den Nachrichtenhandel durch die Anwendung von MQL5-Algorithmen zu verbessern, die dazu beitragen, die Reaktionszeit des Händlers in Zeiten hoher Volatilität, wie z. B. bei wichtigen Nachrichten, zu verkürzen. In diesem Fall bieten wir Händlern eine integrierte Möglichkeit, mehrere wichtige Symbole mit einem einzigen All-in-One-Tool für den Nachrichtenhandel zu überwachen. Unsere Arbeit entwickelt sich mit dem News Headline EA kontinuierlich weiter. Er verfügt nun über eine wachsende Anzahl von Funktionen, die sowohl für Händler, die vollautomatische Systeme verwenden, als auch für diejenigen, die den manuellen Handel mit Hilfe von Algorithmen bevorzugen, einen echten Mehrwert darstellen. Klicken Sie sich durch und beteiligen Sie sich an dieser Diskussion, um mehr Wissen, Einblicke und praktische Ideen zu erhalten.

Da unser Programm wächst, ist es wichtig, einen strukturierten und wartbaren Ansatz für die Integration neuer Funktionen zu wählen. Eine meiner Lieblingstechniken ist die Modularisierung, die eine reibungslose Entwicklung gewährleistet und es uns ermöglicht, wiederverwendbare Hilfsprogramme in Form von Headern und Klassen zu erstellen.

Bei einem anspruchsvollen Programm wie dem News Headline EA folge ich einem einheitlichen Arbeitsablauf:

  1. Beginnen wir mit der Entwicklung eines eigenständigen Miniprogramms, um die neue Funktion zu testen.
  2. Sobald sich die Funktion als praktikabel und stabil erweist, kann mit der Integration in den Haupt-EA begonnen werden.

Dieser Prozess sorgt für einen zielgerichteten Arbeitsablauf, reduziert Fehler und stellt sicher, dass neue Funktionen nahtlos integriert werden, ohne bestehende Funktionen zu beeinträchtigen.

Heute besteht unsere Aufgabe darin, eine CChartMiniTiles-Klasse zu erstellen, die die Anzeige mehrerer Symbolcharts in einem einzigen Chart mit anpassbaren Abmessungen ermöglicht. Anschließend werden wir die Klasse in einem Dummy-EA (MiniChartsEA) implementieren, um das Konzept zu validieren. Sobald die Klasse bestätigt ist, wird sie in den News Headline EA integriert und für eine reibungslose Funktionalität angepasst.

Beachten Sie bitte, dass Namen wie CChartMiniTiles und MiniChartsEA nur Platzhalter sind, die ich für diese Anleitung gewählt habe. Sie können auch andere Namen verwenden, solange Sie verstehen, wie das Programm funktioniert.


Autor: Clemence Benjamin

