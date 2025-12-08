Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines individuellen Indikators für die Marktstimmung"

Neuer Artikel Entwicklung eines individuellen Indikators für die Marktstimmung :

In diesem Artikel entwickeln wir einen nutzerdefinierten Indikator für die Marktstimmung, um die Bedingungen in aufwärts, abwärts, mehr und weniger Risiko oder neutral zu klassifizieren. Durch die Verwendung von mehreren Zeitrahmen kann der Indikator Händlern eine klarere Perspektive der allgemeinen Markttendenz und der kurzfristigen Bestätigungen bieten.

Bullish Sentiment:

Tritt auf, wenn Händler und Anleger allgemein steigende Preise erwarten. Dies ist gekennzeichnet durch einen stärkeren Kaufdruck als durch Verkaufsdruck. Häufige Anzeichen sind höhere Höchst- und Tiefststände im Kursgeschehen, ein hohes Volumen bei Aufwärtsbewegungen und ein positiver Wirtschafts- oder Nachrichtenausblick. In ihrer extremen Form kann die Hausse zu Euphorie führen, wenn der Optimismus übertrieben wird, was häufig gegen Ende einer Hausse der Fall ist.

Bearish Sentiment:

Spiegelt die Erwartung sinkender Preise wider, wobei der Verkaufsdruck größer ist als der Kaufdruck. Erkennbar ist dies in der Regel an niedrigeren Höchst- und Tiefstständen im Kursgeschehen, einem starken Volumen bei Abwärtsbewegungen und negativen wirtschaftlichen Entwicklungen oder Nachrichten. In ihrem Extremfall kann sich die Abwärts-Stimmung als Panik manifestieren und zu aggressiven Verkäufen führen, die häufig an oder in der Nähe von Markttiefs auftreten.


Autor: Hlomohang John Borotho

