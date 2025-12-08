Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines individuellen Indikators für die Marktstimmung"
Neuer Artikel Entwicklung eines individuellen Indikators für die Marktstimmung :
Bullish Sentiment:
Tritt auf, wenn Händler und Anleger allgemein steigende Preise erwarten. Dies ist gekennzeichnet durch einen stärkeren Kaufdruck als durch Verkaufsdruck. Häufige Anzeichen sind höhere Höchst- und Tiefststände im Kursgeschehen, ein hohes Volumen bei Aufwärtsbewegungen und ein positiver Wirtschafts- oder Nachrichtenausblick. In ihrer extremen Form kann die Hausse zu Euphorie führen, wenn der Optimismus übertrieben wird, was häufig gegen Ende einer Hausse der Fall ist.
Bearish Sentiment:
Spiegelt die Erwartung sinkender Preise wider, wobei der Verkaufsdruck größer ist als der Kaufdruck. Erkennbar ist dies in der Regel an niedrigeren Höchst- und Tiefstständen im Kursgeschehen, einem starken Volumen bei Abwärtsbewegungen und negativen wirtschaftlichen Entwicklungen oder Nachrichten. In ihrem Extremfall kann sich die Abwärts-Stimmung als Panik manifestieren und zu aggressiven Verkäufen führen, die häufig an oder in der Nähe von Markttiefs auftreten.
Autor: Hlomohang John Borotho