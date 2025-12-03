MT5 und Zorin OS

Neuer Kommentar
 

Hallo Leute,

ich will mich mal mit einer Linux-Version Zorin OS 18 versuchen um testweise den MT5 darauf laufen zu lassen.

Mir stellt sich hier die Frage, was besser ist. Den MT für Linux zu installieren oder den Windows-MT5 unter Wine?

Was sind eure Erfahrungen, welche Installation besser ist?

Gruß: Uwe

 
Uwe Koeppe :

Hallo Leute,

ich will mich mal mit einer Linux-Version Zorin OS 18 versuchen um testweise den MT5 darauf laufen zu lassen.

Mir stellt sich hier die Frage, was besser ist. Den MT für Linux zu installieren oder den Windows-MT5 unter Wine?

Was sind eure Erfahrungen, welche Installation besser ist?

Gruß: Uwe

Das ist dasselbe, es gibt kein "MT für Linux", es verwendet einfach auch Wine.
Neuer Kommentar