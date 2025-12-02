Pending Order verschwindet
Es sollte mindestens im Journal-Log etwas stehen und vielleicht auch im Expert-Log.
Tatsächlich stehen bei beiden nur die Aufgabe der Pending Order drin.
Bei Erreichen des Entrykurses erlischt die Order allerdings ohne dass eine Mitteilung erfolgt.
Ich vermute es fehlt an der Margin, aber mir werfen die Befehle
Alert(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL)); Alert(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE));
jeweils 0.0 für US30 aus.
Woran kann beides liegen?
Das glaube ich nicht. Es steht im Journal-Log. Linke Maustaste: Öffnen (schreibt auch den Cache!) und dann nach der Ticketnummer suchen.
Entweder reden wir aneinander vorbei oder ich checke es einfach nicht.
Ich finde im Journal nur den Eintrag, dass die Pending Order angenommen wurde. Danach kommt einfach nichts mehr!
Also so kann Dir niemand helfen: Erst, sagst Du, ist die Order da, dann weg. Wer soll Dir da wie helfen?? Außerdem, das Log-System vom MT5 ist ziemlich perfekt, da verschwindet nichts einfach so.
Lief der EA im Debugger, Tester oder Live, Demo oder Echtgeld, Webterminal, Handy oder Desktop?
Lass den EA Ausdrucke machen, mit Preisen, Zeiten, Ticketnummern, ...
HAllo,
ich vermute aufgrund zu geringer Margin wird meine Pending Order bei Erreichen des Entrys nicht ausgeführt.
Kann man das irgendwo nachvollziehen? Bei mir ist sie einfach weg.
Besten Dank