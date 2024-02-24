Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3245

mytarmailS #:

Gibt es einen Vergleichstest, um das festzustellen?

oder das Übliche.

Für Sie gibt es keinen.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Nicht für Sie.

Es ist also das Übliche.)

mytarmailS #:

also das Übliche.)

Für Sie, ja 😀 Murmeltiertag.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Murmeltiertag.

Das ist sicher.


Maxim Dmitrievsky #:
Mit Hilfe von Barden und gpts habe ich versucht, meinen Code in Python, der nicht im Internet verfügbar ist, zu beschleunigen, d.h. ohne zu gucken. Es sind 20-30 Zeilen. Keine davon hat funktioniert, und auch keiner der vorgeschlagenen Codes funktioniert überhaupt. Egal wie sehr ich mich anstrenge, es gibt kein Ergebnis. Das deutet auch darauf hin, dass diese Ilm's nicht wissen, wie man extrapoliert.
Sie verstehen zwar, dass man eine Vektorisierung durchführen und Zahlen verbinden muss, aber der Code ist sinnlos.

Verwenden Sie Bing, wenn es das nicht kann, kann es niemand.

Ich versuche mich gerade an einer schnellen Mustersuche.

Ich habe die MoD-Ergebnisse noch nicht übertreffen können


 
Maxim Dmitrievsky Mustersuche zu machen.


Assoziative Regeln?)

Aleksey Nikolayev #:

Assoziative Regeln?)

Korrelation ) Sie können Sequenzen erstellen, die aus den Werten verschiedener Merkmale bestehen, und nach Ähnlichkeiten in den Geschichten suchen

 

Nach dem Vorbild der Ensemble-Holzmodelle....

Wenn wir die Qualität nicht nehmen können, nehmen wir die Quantität....

Jeder einzelne Baum sagt sehr schlecht voraus, aber wenn es ein Ensemble von 100-1000 Bäumen gibt, erhalten wir aufgrund der Rauschunterdrückung mehr oder weniger gute Vorhersagen(hier gibt es ausführliche Informationen darüber, und hier).

Wenn wir eine Analogie zum Handel herstellen - wenn wir die Qualität nicht nehmen können (einen guten TS / einen Baum), können wir versuchen, die Quantität durch eine Reihe von TS / ein Ensemble von Bäumen zu nehmen.

Und es ist nicht notwendig, dass jeder TS viel und gut verdient, die Hauptsache ist, dass er genau verdient.


Die Aufgabe besteht also darin, eine Reihe von TZ zu finden.

Ich habe einen bestimmten automatischen Generator von Handelssystemen entwickelt, und es hat sich herausgestellt, dass man mit einer Idee und einem Tool etwa 10-20 schwach verwandte / unkorrelierte TS bekommen kann.

EineIdee ist z.B. ein Indikator, den man entwickelt hat und auf dessen Basis man einige Handelsregeln (TS) erstellt.

Die TS selbst sind recht einfach, was hoffen lässt, dass sie nicht durch Übertraining entstanden sind, aber die Zeit wird es zeigen....


Im Moment ein Roboter für den Euro auf eine Idee, 15 TS, wenn die TS wird auf die neuen Daten zu arbeiten, die insgesamt Handel Satz von TS sollte einen stabilen Gewinn zu geben, aber die TS sollte mindestens 100 Stück sein.


Der Handel mit 15 TCs auf den Juden sieht ziemlich gruselig aus).


und so weit in plus, aber es ist nur der erste Tag der Prüfung, gab es eine Menge von Bugs...


Ich habe nichts super natürlich erzählt, und es gibt nichts Neues hier, aber trotzdem finde ich es interessant....

 
Ich bitte um Entschuldigung, ein Euro ist nicht genug, der Preis hatte nicht die Zeit, viele verschiedene Variationen in der Geschichte des Euro zu durchlaufen. Wir brauchen mehr Währungen, um eine Menge Daten zu haben
Maxim Dmitrievsky #:

eine schnelle Mustersuche zu machen.

Ich habe die MoD-Ergebnisse noch nicht übertreffen können


Man kann auch so abbauen, ich habe das heute auf der Uhr abgebaut. Ich baue seit 2020 ab, alles davor ist oos


