Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3245
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Gibt es einen Vergleichstest, um das festzustellen?
oder das Übliche.
Nicht für Sie.
Es ist also das Übliche.)
also das Übliche.)
Murmeltiertag.
Das ist sicher.
Mit Hilfe von Barden und gpts habe ich versucht, meinen Code in Python, der nicht im Internet verfügbar ist, zu beschleunigen, d.h. ohne zu gucken. Es sind 20-30 Zeilen. Keine davon hat funktioniert, und auch keiner der vorgeschlagenen Codes funktioniert überhaupt. Egal wie sehr ich mich anstrenge, es gibt kein Ergebnis. Das deutet auch darauf hin, dass diese Ilm's nicht wissen, wie man extrapoliert.
Verwenden Sie Bing, wenn es das nicht kann, kann es niemand.
Ich versuche mich gerade an einer schnellen Mustersuche.
Ich habe die MoD-Ergebnisse noch nicht übertreffen können
Assoziative Regeln?)
Assoziative Regeln?)
Korrelation ) Sie können Sequenzen erstellen, die aus den Werten verschiedener Merkmale bestehen, und nach Ähnlichkeiten in den Geschichten suchen
Nach dem Vorbild der Ensemble-Holzmodelle....
Wenn wir die Qualität nicht nehmen können, nehmen wir die Quantität....
Jeder einzelne Baum sagt sehr schlecht voraus, aber wenn es ein Ensemble von 100-1000 Bäumen gibt, erhalten wir aufgrund der Rauschunterdrückung mehr oder weniger gute Vorhersagen(hier gibt es ausführliche Informationen darüber, und hier).
Wenn wir eine Analogie zum Handel herstellen - wenn wir die Qualität nicht nehmen können (einen guten TS / einen Baum), können wir versuchen, die Quantität durch eine Reihe von TS / ein Ensemble von Bäumen zu nehmen.
Und es ist nicht notwendig, dass jeder TS viel und gut verdient, die Hauptsache ist, dass er genau verdient.
Die Aufgabe besteht also darin, eine Reihe von TZ zu finden.
Ich habe einen bestimmten automatischen Generator von Handelssystemen entwickelt, und es hat sich herausgestellt, dass man mit einer Idee und einem Tool etwa 10-20 schwach verwandte / unkorrelierte TS bekommen kann.
EineIdee ist z.B. ein Indikator, den man entwickelt hat und auf dessen Basis man einige Handelsregeln (TS) erstellt.
Die TS selbst sind recht einfach, was hoffen lässt, dass sie nicht durch Übertraining entstanden sind, aber die Zeit wird es zeigen....
Im Moment ein Roboter für den Euro auf eine Idee, 15 TS, wenn die TS wird auf die neuen Daten zu arbeiten, die insgesamt Handel Satz von TS sollte einen stabilen Gewinn zu geben, aber die TS sollte mindestens 100 Stück sein.
Der Handel mit 15 TCs auf den Juden sieht ziemlich gruselig aus).
und so weit in plus, aber es ist nur der erste Tag der Prüfung, gab es eine Menge von Bugs...
Ich habe nichts super natürlich erzählt, und es gibt nichts Neues hier, aber trotzdem finde ich es interessant....
eine schnelle Mustersuche zu machen.
Ich habe die MoD-Ergebnisse noch nicht übertreffen können
Man kann auch so abbauen, ich habe das heute auf der Uhr abgebaut. Ich baue seit 2020 ab, alles davor ist oos