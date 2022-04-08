Produkt-Bibliothek lädt nicht, obwohl mit MQL5-Community verbunden

Hallo zusammen,

ich bin bei Eightcap am MT4 angemeldet. Habe auch ein MQL5-Login, der auch erfolgreich durchgeführt wurde:

Allerdings laden bei mir im "Makret" keinerlei Produkte, geschweige denn meine gekauften:

Was muss ich tun, damit ich das gekaufte Produkt installieren kann:


Danke für eure Mithilfe!

Hast Du schon im "Navigator" des MT4-Terminals geschaut?

Dort könnte er in den "Experten" zu finden sein sonst schau mal dort etwas weiter unten gibt es "Markt" => "Experten" und => "Meine Einkäufe" und zuletzt => "Wie es funktioniert".

(So ist ist es bei meinem MT5-Terminal und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim MT4)

 
Carl Schreiber #:

Hast Du schon im "Navigator" des MT4-Terminals geschaut?

Dort könnte er in den "Experten" zu finden sein sonst schau mal dort etwas weiter unten gibt es "Markt" => "Experten" und => "Meine Einkäufe" und zuletzt => "Wie es funktioniert".

(So ist ist es bei meinem MT5-Terminal und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim MT4)

Danke für deine Rückmeldung. Unter "Experten" finde ich es nicht im Navigator-Baum. Wenn ich dort auf "im Markt kaufen" gehe, erscheint bei mir nur eine leere Seite:

Ich habe auch das Gefühl, dass ich gar nicht wirklich über den MT4 mit der MQL5-Community verbunden bin. Ich sehe nur unter dem Punkt "Bibliothek" etwas, aber nichts unter dem Punkt "Market".

 

Frag mal Deinen Broker, ob er das blockiert - kann auch sein.

Übrigens MentFX kostet 300, 1 Monatsmiete 80 + MWST, also hast Du den wohl gemietet.

 
Carl Schreiber #:

Frag mal Deinen Broker, ob er das blockiert - kann auch sein.

Übrigens MentFX kostet 300, 1 Monatsmiete 80 + MWST, also hast Du den wohl gemietet.

Ja da bin ich gerade auch dabei, weil ich echt nicht mehr weiter weis. Ja genau, ich habe den einen Monat für 80 Dollar "zum Probieren" bestellt. Allerdings werde ich das wahrscheinlich stornieren, sollte ich gar keinen Zugriff haben.
