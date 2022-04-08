Produkt-Bibliothek lädt nicht, obwohl mit MQL5-Community verbunden
Hast Du schon im "Navigator" des MT4-Terminals geschaut?
Dort könnte er in den "Experten" zu finden sein sonst schau mal dort etwas weiter unten gibt es "Markt" => "Experten" und => "Meine Einkäufe" und zuletzt => "Wie es funktioniert".
(So ist ist es bei meinem MT5-Terminal und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim MT4)
Danke für deine Rückmeldung. Unter "Experten" finde ich es nicht im Navigator-Baum. Wenn ich dort auf "im Markt kaufen" gehe, erscheint bei mir nur eine leere Seite:
Ich habe auch das Gefühl, dass ich gar nicht wirklich über den MT4 mit der MQL5-Community verbunden bin. Ich sehe nur unter dem Punkt "Bibliothek" etwas, aber nichts unter dem Punkt "Market".
Frag mal Deinen Broker, ob er das blockiert - kann auch sein.
Übrigens MentFX kostet 300, 1 Monatsmiete 80 + MWST, also hast Du den wohl gemietet.
Hallo zusammen,
ich bin bei Eightcap am MT4 angemeldet. Habe auch ein MQL5-Login, der auch erfolgreich durchgeführt wurde:
Allerdings laden bei mir im "Makret" keinerlei Produkte, geschweige denn meine gekauften:
Was muss ich tun, damit ich das gekaufte Produkt installieren kann:
Danke für eure Mithilfe!
Daniel